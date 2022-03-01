Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da kaldırımda yürürken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Alparslan Döner ve Emre Yazlamaz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Alparslan Döner ve Emre Yazlamaz'ın yanına otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, araçtan inip, iki kişiye tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet kurşunlarla yaralanan Döner ve Yazlamaz, can havliyle kendilerini yol kenarındaki bir iş yerine atıp, yardım istedi. Şüpheliler ise geldikleri otomobile binip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2022-03-01 22:27:35



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