Sakatatta kesim azlığı nedeniyle sıkıntı yaşanıyor

Türkiye’de kesilen koyunların sakatatının adeta toplanma üssü olan Adana’da kesimin azlığı nedeniyle şırdan, karın ve mumbar 25 ile 35 lira arasında satılıyor.



Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Son yıllarda kentte düzenlenen ‘Lezzet Festivali’ ise sakatat satışlarını arttırdı. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ sakatat getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.



Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, yaptığı açıklamada, kesimlerin az olduğunu söyledi. Yağmur, “Çoğu sakatat şehir dışından bize geliyor. Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş da bizi etkileyecek” diye konuştu.

Başkan Yağmur, devletin KDV’yi yüzde 1’e indirmesinin de esnafı sevindirdiğini belirtti.

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