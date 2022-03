Esmen: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"

Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Liginde başarılı bir sezon geçiren, play off oynamayı normal sezonun bitimine 3 hafta kala garantileyen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Selçuk Esmen, her maçta salonu doldurup büyük bir destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Taraftarların sezon boyu kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Başkan Esmen, “Normal sezonda evimizdeki son maçı geçtiğimiz Pazar günü Büyükçekmece Voleybol Akademi ile oynadık. Güzel bir oyunun ardından maçı 30 kazandık. Bu evimizdeki ve inşallah bu ligdeki son maçtı. Son iki maçımıza deplasmanda çıkacağız. Aslında bir evimizde bir maçımız daha vardı rakibimiz ligden çekildiği için bu maç oynanmayacak. Evimizde oynadığımız tüm maçlarda Adanalılar bize büyük destek verdi. Adnan Menderes Spor Salonu her maçta neredeyse tamamen doldu ve bu da oyuncularımız için büyük bir itici güç oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yeni senede Sultanlar Ligi'nde görüşmek üzere” dedi.

Esmen ilk hedefe ulaştıklarını ve play off’a kaldıklarını ifade ederek, “Ancak asıl hedefimiz Sultanlar Ligine çıkmak ve burada Adana’yı en iyi şekilde temsil etmek. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Başantrenörümüz Mustafa Umut Uysal, teknik ekip ve oyuncularımıza inancımız sonsuz. Bir ilki başararak Sultanlar Liginde oynayan ilk kulüp olmayı istiyoruz. Sultanlar Ligine Çukurova Sultanları yakışır” şeklinde konuştu.

Selçuk Esmen, maçlarının büyük bölümünde kendilerini yalnız bırakmayarak destek veren Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’a da teşekkür etti.

