Tehlikeli köpek sahiplerine 149 bin 820 lira ceza

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Adana’da tehlikeli cins ve kayıt altına alınmayan 10 köpeğin sahibine 10 bin 982’şer lira ceza verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, kısırlaştırılarak kayıt altına alınma süresi 14 Ocak’ta sona eren Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, park, bahçe ve sokak gibi yerlerde, ağızlığı olmadan ve tasmasız gezdirilen tehlikeli ırk grubundaki 10 köpeğe el koyup, sahiplerine toplam 10 bin 982’şer liradan 149 bin 820 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, bu gruptaki 15 köpeğin sokaklarda başıboş gezdiğini belirledi.

Sahiplerince terk edilen köpekler belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.

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