Eşini kürekle dövdü, tutuklandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da Ceylan S. (28), uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eşi Yusuf S.´yi (32) eve almayınca aralarında tartışma çıktı. Yusuf S., elinde bıçakla dışarı çıkan eşi Ceylan S.´yi kürekle dövdü. Gözaltına alınan Yusuf S., adliyeye sevk edilirken "Bıçakla saldırdı ben de küreği salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeri giren yine benim" dedi. Yusuf S., mahkemece tutuklandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi´nde oturan Ceylan S., eşi Yusuf S. ile uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle son dönemde sık sık tartışmaya başladı. İddiaya göre Yusuf S., 28 Şubat sabahı uyuşturucu kullanıp, eve dönünce eşi ile yine tartıştı. Ceylan S.´nin eve almadığı Yusuf S., sinirlenip, bağırmaya başladı. Bunun üzerine Ceylan S., elinde bıçakla dışarı çıkınca Yusuf S. de bahçeden aldığı kürekle eşine saldırdı. Yusuf S., darbettiği eşinin elindeki bıçağı almaya çalışınca karı koca ellerinden yaralandı.

DARP RAPORU ALIP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceylan S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Yusuf S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ceylan S., darp raporu alıp, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu.

'DAYAK YİYEN BENİM'

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yusuf S. ise adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, "Kendisi bana bıçakla saldırdı. Ben de küreği salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeri giren yine benim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Yusuf S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-03-02 09:54:55



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