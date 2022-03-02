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Pandemi ev kazalarını arttırdı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin: “Ev kazalarından en çok çocuklar, yaşlılar ve kadınlar etkileniyor”

İHA

Pandemi ev kazalarını arttırdı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin: “Ev kazalarından en çok çocuklar, yaşlılar ve kadınlar etkileniyor”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin, pandemide evde geçirilen sürenin artmasıyla kaza oranının da arttığını belirterek, ev kazalarından en çok çocuklar, yaşlılar ve kadınların etkilendiğini söyledi.
İki yıldır günlük yaşantımızı derinden sarsan ve hem yetişkinlerin hem çocukların hiç olmadığı kadar evde zaman geçirmesine neden olan Covid19 pandemisi sürecinde ev kazalarında da artışa yol açıyor. Acıbadem Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin, ev kazalarından en çok çocuklar, yaşlılar ve kadınların etkilendiğini söyleyerek ev kazaları hakkında bilgi vererek önemli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Serin, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların acil servise başvuru oranlarının arttığını gözlemlediklerini belirterek, “Tüm dünyada ortopedi ve travmatoloji kliniklerinde belirgin bir hasta yığılması oldu. Pandemi sürecinde evde hareketsiz kalındı. Kadınlarda daha çok görülen kırıklar arttı. 2020 yılının MartNisan ayından bu yana hasta kayıtlarına baktığımızda düşme ve buna bağlı kırık oluşması nedeniyle hastalarda artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu kırıklar içinde daha çok omurga, el bileği, kalça kırığıyla karşılaşıyoruz” diye konuştu.
Ortopedik sonuçlara yol açan ev kazalarının başında düşme, çarpma, kırık, çıkık, zorlanma, burkulma gibi sorunların geldiğini belirten Prof. Dr. Serin, bu tip kazalardan daha çok çocuk ve yaşlılar ile kadınların etkilendiğini söyledi.

"Düzeltmeye çalışmayın"
Prof. Dr. Serin, kırık, çıkık gibi sorunlar yaşandığında, bu bölgeleri, “düzeltmeye çalışmadan” ve mümkünse sabit tutarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması konusunda hastaları uyardı. Prof. Dr. Serin, eklem çıkıklarının ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek “Çıkık şüphesi varsa, bunu evde tespit edemeyeceğiniz için çıkık yerine kırık olarak düşünün. Bir kemiğin kırılıp kırılmadığından şüphe ediyorsanız onu da kırık olarak düşünün” dedi.
Prof. Dr. Serin, zorlanma ve burkulma durumlarında bir bez veya havluya buz sarılarak en fazla 15 dakika olacak şekilde yara yerine uygulanmasını ancak yine de bir sağlık merkezine başvurmak gerektiğini anlattı.

"Spor ve egzersiz önemli"
Evde hareketsiz kalanların eklemlerinde sorunlar çıktığını da belirten Prof. Dr. Serin, “Hareket etmek çok önemli. Özellikle yaşlıların da kemik yoğunluğunun düşük olması, küçük kazalarda bile önemli kırıklara yol açabiliyor. O nedenle yaşlıların evde düşme tehlikesine karşı önlem alınmalı. Ayrıca yaşlılar düzenli egzersiz yapmaya çalışmalı. Pandemi nedeniyle evde kalma sürecinin giderek azalmasını iyi değerlendirmeli, hararet etme oranını artırmalıyız. Kemik kalitesi ve iskelet sistemini en önemli etkileyen faktörlerden bir tanesi spor ve egzersizdir” ifadelerini kullandı.

"Ev kazalarını önleyebilirsiniz"
Ev kazalarının “önlenebilir” olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Serin özellikle çocuk ve yaşlıları korumak için evlerin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Ev kazalarının büyük bir kısmı önlenebilir. Ortopedik sonuçlara yol açan ev kazalarının önüne geçmek için evlerde şu önlemleri alabilirsiniz. Kilim gibi kaymaya sebep olacak örtülerin kaydırmaz ile sabitleyin. Kuruyana kadar ıslak zeminlere dikkat edin. Büyük ve ağır mobilyaların duvara sabitleyin. Özellikle camlı kapıların sağlamlığının kontrol edin. Sivri ve köşeli mobilyaları yumuşatacak koruyucu parçalar takın. Ufak çocukları balkon ve merdiven gibi yerlerde yalnız bırakmayın.”

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