Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı (2)

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YAKALANDI

Adana'da, darbettiği eşi Şeyma Torun'u (22) şiş ve bıçakla da yaraladıktan sonra kaçan Eren Torun (28), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Şeyma Torun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-03-02 14:42:19



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