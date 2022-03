Adana'da tağşiş listesi mide bulandırdı Dana etinde tek tırnaklı, sucukta kanatlı ve sakatat tespit edildi Çayda boya, zeytinyağında tohum yağları, içli köftede taşlık, dana sucukta baş eti, tulum peynirinde nişasta çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Açıklanan listede Adana'da satılan dana sucukta kanatlı, dana etinde tek tırnaklı tespit edildi.

Bakanlığın yayınladığı listede Adana'daki et ve et ürünlerindeki tağşişler dikkat çekiyor.

Yayınlanan taklit ve tağşiş listesi şöyle:

ElSe Gıda Çay Paketleme Pazarlama ve Ticaret Seyhan /Adana

Beyçayır Karadeniz Siyah

Filiz Çayı Siyah Çay Boya: Gıda Boyası Tespiti



Mehmet Ünal Üçler Değirmen HububatYem ve Zeytinyağı Fabrikası (Kozan/Adana)

Dökme Ham Zeytinyağı: Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, CN42 farkı (tohum yağlarının tespiti)



Ekinci TavukçulukSedef Gül Ekinci/İsmetpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:160/A Seyhan/Adana

Tekir Kasap Sucukları

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti



Ceyhan GurmeFırat Ceyhan/ Meydan Mah. 39022 Sk.No:4/A Seyhan/Adana

Çamlı Tekir

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti



Atala Gıda Yemekçilik İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Şti./ Ova Mah. 44374 Sok. Modern San. Sitesi BBlok 1 1G Seyhan /Adana

Köftecchi

Kıymalı Kızartmalık İçli Köfte Sakatat (Taşlık) Tespiti



Hak Et/Yeşiloba Mah. 46083 Sk. A Blok No:2/C Seyhan/Adana

Asil Gazi

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Sakatat (Baş Eti) Tespiti



Özderinalp KasabıCem Derinalp/ Haydaroğlu Mah. Hasan Şaş Bul. No:192/B Yüreğir/Adana

Çiğ Döner Eti (Dana Eti) : Sakatat (Dil) Tespiti



Hak EtMehmet Ozan Layık/Yeşiloba Mah. 46093 Sk. Seyhan San. Sit. A Girişi No:2 Seyhan/Adana

Yörük Ana Mangal

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti

Gazi (Asil) Sucukları

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti



Akkapı Et MarketSevil İşibol/Pınar Mah.Nazım Hikmet Cad. No.63/A

Seyhan/Adana

Dana Kuşbaşı (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Sütogurme Top. Gıda Mark. San. Tic. Ltd. Şti./ Yenibaraj Mah. Ş.Yzb. Bülent Angın Bulv. No.50/B Seyhan/Adana

Dana Eti (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti Tespiti



Güneydoğu Süt ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Kozan/Adana

Güneydoğu

Yüzde 3 Yağlı Homojenize Yoğurt: Natamisin



BMK Süt ve Süt ürünleri Yem Gıda İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. Yüreğir/Adana

Hatay Peyniri: Nişasta



Özpınar Süt ve Süt ÜrünleriOsman Şahin Seyhan/Adana

Balpınarım Yoğurt: Bitkisel Yağ



Ketre Gıda Tar.Teks. İ.S.B.S.İ.M.İ.C.H.O. Eğt. Süt Ürn. San. ve Tic.Ltd.Şti Seyhan/Adana

Ketre Süt Ürünleri

Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt: Natamisin



Köseoğlu Gıda Mad. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Adana

Has El

Köseoğlu Olgunlaştırılmış Yağlı Tulum Peyniri: Nişasta

