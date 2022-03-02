Adana uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

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Adana'da jandarmanın bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, 2128 Şubat 2022 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen 10 ayrı operasyonda, 150 gram toz esrar maddesi, 184 gram sentetik kannabinoid, 32 gram kubar esrar maddesi, 10 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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