Adana'da 217 araç trafikten men edildi

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Adana'da jandarmanın bir haftada yaptığı denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından 1528 Şubat 2022 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 56 bin 272 araç kontrol edildi. 751 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen 217 araç trafikten men edildi.

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