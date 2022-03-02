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Adana'da otomobil otoyolda devrildi: 3 yaralı

İHA

Adana'da otomobil otoyolda devrildi: 3 yaralı

Adana'da otoyolda kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Arın'ın kullandığı 44 AAT 284 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Kenan ve İbrahim Arın yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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