Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçı alacak

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Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuvar Müdürlüğü sınav ile sanatçı alımı yapacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ‘Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Oyunları ve Bando Takımına’ sınavla sanatçı alacak. Başvurular en geç 11 Mart 2022 Cuma günü saat 17:00'ye kadar konservatuvar müdürlüğü öğrenci işlerine yapılacak.

141516 Mart tarihlerindeki sınavlar, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuvar Binası Mimar Sinan Amfi Tiyatro'da yapılacak.

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