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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı

İHA

Adana'da otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ısınmak için aracı çaldığını söylediği öğrenildi.

Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı

Adana’da otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ısınmak için aracı çaldığını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, V.Ş. (42), uyandığında evinin önüne park ettiği otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine V.Ş., Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Recai B.’nin (31) gerçekleştirdiğini belirledi.
Polis, yaptığı çalışmada otomobili Serinevler Mahallesi’ndeki boş bir arsada terk edilmiş halde buldu. Adresi belirlenen şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Recai B., ifadesinde, “Alkollüydüm ve üşümüştüm. Yolun kenarında görünce ısınmak için bindim. Bir süre gezdikten sonra aracı bıraktım” dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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