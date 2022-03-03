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Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncu alacak

İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncu alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatroları sınav ile oyuncu alacak.
Büyükyehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, adayların; üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Devlet Konservatuvarları Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı, Müzikal Oyunculuk Anasanat Dalı ve Pantomim Anasanat Dallarından lisans düzeyinde mezun olmaları gerekiyor.
1 komedi ve 1 dram olacak şekilde tirat veya sahne hazırlamaları gereken adayların, bedensel ve müzikal performanslarını gösterebilecekleri şekilde hazırlanmaları istendi.
Başvuruların en geç 11 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılmış olması; adayların özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, kimliklerini mezuniyet belgelerini taratarak adanasehirtiyatrolari@gmail.com mail adresine gönderilmesi gerekiyor.
Adayların 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da sınavın yapılacağı Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları salonunda hazır bulunmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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