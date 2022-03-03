Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı

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Adana'da 1421 Şubat tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, 1421 Şubat 2022 tarihleri arasında, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen 17 operasyonda, 1.698 gram kubar esrar maddesi, 25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, 3 gram sentetik kannabinoid, 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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