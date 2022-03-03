Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sulama projesi inşaatından malzeme çalan 3 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Koyunevi Mahallesinde gerçekleştirilen devriye esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, 1 adet sulama kapağı, 4 adet sulama sistemi vanası ve bu vanalara ait değişik ebatlarda 24 adet somun vida parçası ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli anahtar ve aletler bulundu.

Sulama sistemi parçaları, İmamoğlu ilçesinde bulunan DSİ'ye ait sulama projesi işini yapan bir şirkete ait olduğu belirlenerek teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü ile yanındaki 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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