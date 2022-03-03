Adana'da yağışlardan sonra yollar çöktü

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Adana’nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası bazı yollar çöktü.

İlçenin yüksek kesimlerindeki şiddetli yağışlar nedeniyle Gaffaruşağı Mahallesi dere yatağı mevkiinde ve Uğurlubağ Mahallesi çıkışında bulunan Ağcapinar mevkiinde yolda çökme yaşandı.

Bu arada Kozan ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesi Sarıçam mevkiinde bir çardak fırtına nedeniyle yola uçtu.

Bölgede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

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