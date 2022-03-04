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Polislere tabancayla ateş açıp kaçtı, saklandığı evinde yakalandı Adana’da devriye görevi yapan polislere silahla ateş açan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı

İHA

Polislere tabancayla ateş açıp kaçtı, saklandığı evinde yakalandı Adana’da devriye görevi yapan polislere silahla ateş açan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı

Adana’da devriye görevi yapan polislere silahla ateş açan şahıs saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Araştırma Ekibi devriye görevi yaptığı esnada, Ergün D. isimli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ekipler seyir halindeyken Ergün D. tabanca ile defalarca polis aracına ateş açtı, ardından evinin içerisine kaçtı.
Saldırıya uğrayan polislerin telsiz anonsu üzerine bölgeye özel harekat, tem, yunus ekipleri ile çok sayıda asayiş polisleri sevk edildi.

Saldırgan evinde yakalandı
Bölgeye gelen polis ekipleri şüpheli Ergün D.’in evinin etrafını çevirerek kaçmasına engel oldu. Özel Harekat polisleri ve TEM ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenleyerek içeri girdi. Polislere direnmeye devam eden Ergün D. ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ergün D. emniyete götürüldü.
Saldırı sonrası herhangi bir polis yaralanmazken ekip aracına kurşun isabet etti. Olay yeri inceleme polisi, boş kovanlarda ve kurşun isabet eden araçta delil çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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