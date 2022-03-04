"Mahalle Bilim Kurulu" dediği arkadaşları yüzünden felç kalıyordu Arkadaşlarını dinleyip 30 sene ameliyat olmayan 73 yaşındaki Mehmet Keskin, felç kalmaktan son anda kurtuldu Mehmet Keskin: “Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin” Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Yusuf Emrah Gergin: “Omuriliğin tüm hasarını giderdik”

Boyun fıtığı hastası 73 yaşındaki Mehmet Keskin, 30 sene boyunca ‘Mahalle Bilim Kurulu’ olarak adlandırdığı arkadaşlarını dinleyerek ameliyat olmadı. Hastalığın son evresinde doktora giden yaşlı adam, 2 saat süren ve titanyum omurganın takıldığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Arkadaşlarına sitem ederek vatandaşları uyaran yaşlı adam, “Tıp okuyanla okumayan bir olmaz. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin” dedi.

Osmaniyeli 73 yaşındaki Mehmet Keskin, 30 sene boyunca boyun fıtığına bağlı yürüme bozukluğu, her iki kolda hareket ve güç kaybı şikayetleri yaşadı. Ancak Keskin’in ‘Mahalle Bilim Kurulu’ olarak adlandırdığı arkadaşlarının sürekli olarak ‘Ameliyat olma ölürsün, felç kalırsın’ demeleri ameliyat olmayı ertelemesine neden oldu.

Geçen ay ise Mehmet Keskin, rahatsızlığı daha da arttığı için Adana Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Yusuf Emrah Gergin’e başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Mehmet Keskin’e servikal spondilomiyelopati (boyunda omurilik darlığı) tanısı konuldu.

Dr. Gergin’in çabaları sonucu çok korktuğu ameliyata ikna olan Mehmet Keskin, geçen hafta ameliyat oldu. Mikro cerrahi yöntemle yapılan ve 2 saat süren ameliyatta, özelliğini kaybetmiş omurga çıkartılıp, omurilikteki tüm hasar giderilirken Keskin’e de titanyumdan omurga konuldu. Aynı gün yürümeye başlayan Mehmet Keskin, 3 gün sonra da taburcu edildi.



“Ameliyattan 3 gün sonra da hastamızı taburcu ediyoruz”

Mehmet Keskin’in sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Yusuf Emrah Gergin, “Mehmet bey bize geldiğinde yaptığımız tetkiklerde normal bir boyun fıtığından çok omurganın artık kendi yapısını kaybettiğini ve omuriliğin daraldığını ve değiştiğini görüntüledik. Mehmet amcaya ameliyat önerdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatımız yaklaşık 2 saat sürdü. 6 saat sonra da yürümeye başladı. Ameliyattan 3 gün sonra da hastamızı taburcu ediyoruz. Durumu da gayet iyi” diye konuştu.

Ameliyatın detaylarından bahseden Gergin, “Bu tarz hastalarda boyundan geçen omuriliğin ciddi basısından dolayı ödem oluşuyor. Bu nedenle hastanın refleksleri tamamen değişiyor ve güç kaybı ortaya çıkıyor. Bu sorunları gidermek için ameliyatla omurgayı komple çıkartıyoruz. Bu ameliyatta, mikro cerrahi ile boynun ön tarafından girdik ve hasarlı olan omurgayı çıkartıp, mikroskop altında omuriliğin tüm hasarını giderdik. Sonrasında çıkardığımız omurga yerine yapay bir omurga koyduk. Bu tür ameliyata korpektomi diyoruz. Omurgayı çıkarttıktan sonra omuriliğe mikroskop altında müdahalelerimizi yapıyoruz. Yırtık varsa düzeltiyoruz, fıtık varsa alıyoruz ve orada kemik parçalarını omurilik üzerinden tamamen temizliyoruz. Sonrasında yapay bir omurga koyuyoruz. Titanyumdan yapay bir omurgayı her iki omur arasına koyup sonrasında da bunu sabitliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ameliyata girmeden önce çok korktum”

30 yıldır ameliyat olmadığını, hastalığın son evresinde hastaneye geldiğini söyleyen Mehmet Keskin, “Yürüyebiliyorum. Kollarımı kaldırabiliyorum. Allah herkesten razı olsun. Ameliyata girmeden önce çok korktum ve herkesle helalleşmiştim” dedi.

Arkadaşları tarafından ameliyatının geciktiğini belirten Keskin, “Beni 30 yıldır ameliyat fikrinden caydırdılar. Hocamıza da söyledim ‘Siz tıp okumuşsunuz ama onlar tıp okumadan doktor olmuşlar’ dedim. Bana sürekli ‘gitme’ dediler bu hale geldim. İçime bir korku yerleşti, doktora gitmedim. 30 yıl önce olsaydım böyle olmazdı, bu kadar çok dert yaşamazdım. İnsanlar kimseyi dinlemesin. Tıp okuyanla okumayan bir olmaz. Buna lütfen dikkat etsinler. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.