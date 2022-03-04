Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, FenerbahçeTrabzonspor maçına temsilci oldu. Karşılaşmayı hakem olarak Adana bölgesinden Zorbay Küçük atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında maçlarda görev alacak hakem, gözlemci ve temsilci isimleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, haftanın maçında ASKF Başkanı Ahmet Bozan temsilci olarak atandı. Bozan ile birlikte Selim Arıcı ve Nazif Çıldır temsilci olarak görev yapacak. Ayrıca karşılaşmayı da Adana bölgesinden Zorbay Küçük yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.