Eşinin yaraladığı Şeyma: Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin yaraladığı Şeyma: Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm

DHA

Eşinin yaraladığı Şeyma: Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da eşi Eren Torun'un (28) satırı boğazına dayayıp tehdit ettikten sonra dövüp bıçakla yaraladığı Şeyma Torun (22), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Torun, "Benim yaşadığımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Bu dünya gerçekten bu kadar kötü olmamalı. Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm" dedi.
Olay, 2 Şubat günü saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyma Torun ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Eren Torun arasında tartışma çıktı. Eren Torun, eşini dövüp başına tabakla vurduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı halde evden kaçan Şeyma Torun, komşularına sığınıp yardım istedi. Torun, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Torun'un sırtında, omzunda, elinde ve bacağında 28 bıçak kesisi olduğu belirlendi.
Polis tarafından sokakta yürürken yakalanan Eren Torun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'BAŞIMDA PORSELEN TABAK KIRDI´
Hastanedeki tedavisinin ardından ailesinin evine dönen Şeyma Torun, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Gece saatlerinde uyandığını ve eşinin kendisine satırla saldırdığını belirten Torun, "Kendisini aldattığıma dair kötü ithamlarda bulundu. Kötü bir şeyler olacağını sezdim ve gitmesini söyledim. Boğazımı sıkarak nefesimi kesti. Son gücümle ittim. Eğer bunu yapmasam, belki de şu an ölüydüm. Sonra satırı boğazıma dayayıp, beni öldüreceğini söyledi. Diğer odaya kaçıp, kapıyı kilitlemeye çalıştım ancak bu kez de bıçakla saldırdı. Bacağımı ve sol elimin baş parmağımı kesti. Parmağımın sinirleri kesildiği için hareket ettiremiyorum. Başımda porselen tabak kırdı ve saçımdan tutup duvara vurdu" dedi.
'ŞİDDET UYGULAYAN EŞLERİNİZE DÖNMEYİN'
Çocuğunu kucağına alıp evden kaçtığını ve komşularına sığındığını anlatan Torun, "Benim yaşadığımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Bu dünya gerçekten bu kadar kötü olmamalı. Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm. Eşimi sevdiğimde 13 yaşındaydım. Ailemi dinlemedim ancak bu saatten sonra onu istemiyorum. Kadına yönelik şiddetin artık durmasını istiyorum. Benim gibi kadınlara sesleniyorum. Şiddet uygulayan eşlerinin düzeleceğini, yuvalarının ayakta kalacağını düşünmesinler. Arkanızda sağlam bir aileniz varsa; hata yapıp o adamlara dönmeyin" diye konuştu.
'PEKİ BENİM SUÇUM NEYDİ?'
Eşinin adliyeye sevki sırasında `Tüm kadınlardan özür diliyorum´ sözlerine tepki gösteren Torun, "Her şeyi, yalan. Kadınlardan özür diliyorsa, neden beni bu hale getirdi? Evimde yemek yapıp, çocuklarıma bakıp, onu beklemek miydi benim suçum? Onun yapması gerek sadece çalışıp, evine ekmek getirmekti. Benim suçum neydi de bu hale geldim? Elimin bu halinden dolayı çocuklarımı kucağıma alamıyorum. Bacağımdaki yara nedeniyle ayağa kalkamıyorum" ifadelerini kullandı.
Her şeyin çocuklarının gözlerinin önünde olduğunu kaydeden Torun, şöyle konuştu:
"O gece evden kaçtığımda küçük oğlum durup, 'Anne kaç, baba geliyor' dedi. Daha 3 yaşındaki çocuğum bunu söylüyor. Bu normal mi? Kadınlar, 'Artık bu son olsun´ demekten çok yorulduk. O kadar kadın ölüyor. Ben de onlar gibi ölmek istemiyorum. Devletimin adaletine güveniyorum. Zannetmesin ki; onu bir daha affedeceğim. Sonuna kadar şikayetçi olacağım." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-03-04 11:12:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi tarafından bıçaklanan kadın dehşet anlarını anlattı Eşi tarafından boğazına satır dayanıp bıçakla yaralanan kadın, her şeyin çocukların gözü önünde olduğunu belirterek, “Kaçıp kurtulmasam ben bugün ölmüş olacaktım. Ben de bir gün diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum en ağır cezayı alsın” diyerek gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Eşi tarafından bıçaklanan kadın dehşet anlarını ...
Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu
YEREL HABERLER Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş ...
Başhekimlikten "performans ödemesi yapılmadı" diyen CHP'li vekile yalanlama
YEREL HABERLER Başhekimlikten "performans ödemesi yapılmadı" diyen ...
"Mahalle Bilim Kurulu" dediği arkadaşları yüzünden felç kalıyordu Arkadaşlarını dinleyip 30 sene ameliyat olmayan 73 yaşındaki Mehmet Keskin, felç kalmaktan son anda kurtuldu Mehmet Keskin: “Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin” Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Yusuf Emrah Gergin: “Omuriliğin tüm hasarını giderdik”
YEREL HABERLER "Mahalle Bilim Kurulu" dediği arkadaşları yüzünden ...
Mezarlığa gömülmüş cenin bulundu Adana’da polis mezarlığa cenini kimin gömdüğünü bulmak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Mezarlığa gömülmüş cenin bulundu Adana’da polis ...
Adana'dan Ukrayna'ya ilk yardım tırı yola çıktı
YEREL HABERLER Adana'dan Ukrayna'ya ilk yardım tırı yola çıktı
Sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı
YEREL HABERLER Sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş ...
Polislere tabancayla ateş açıp kaçtı, saklandığı evinde yakalandı Adana’da devriye görevi yapan polislere silahla ateş açan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Polislere tabancayla ateş açıp kaçtı, saklandığı ...
Tırda kurtarılmayı keyifle bekledi Adana’da sulama kanalına düşen tırda mahsur kalan sürücü kendi imkanıyla araçtan çıktı Arkadaşı keyifle kurtarılmayı beklerken, yardıma gelen ekiplere “Ben iyiyim yardıma gerek yok” diye tepki verdi Şahıs Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle birlikte tırdan çıkartıldı
YEREL HABERLER Tırda kurtarılmayı keyifle bekledi Adana’da sulama ...
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi
YEREL HABERLER Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' ...
Yaban hayatının belgesellik görüntüleri Adana DKMP 7. Bölge Müdürlüğü 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" nedeniyle Adana, Hatay ve Niğde'de nesli koruma altındaki hayvanların görüntülerini paylaştı
YEREL HABERLER Yaban hayatının belgesellik görüntüleri Adana DKMP 7. ...
Adana'da yağışlardan sonra yollar çöktü
YEREL HABERLER Adana'da yağışlardan sonra yollar çöktü
Sürücülere engel ağaçlar budanıyor
YEREL HABERLER Sürücülere engel ağaçlar budanıyor
Kozan'a modern canlı hayvan pazarı
YEREL HABERLER Kozan'a modern canlı hayvan pazarı
Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu şampiyon
YEREL HABERLER Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu şampiyon
"Yerim Seni YKS" seminerleri
YEREL HABERLER "Yerim Seni YKS" seminerleri
Başcı, Avrupa Güreş Şampiyonasında görev yapacak
YEREL HABERLER Başcı, Avrupa Güreş Şampiyonasında görev yapacak
Prof. Dr. Katırcıbaşı: "Sağlıklı bir cinsel yaşam, kalbe iyi gelir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Katırcıbaşı: "Sağlıklı bir cinsel yaşam, ...
Sulama projesi inşaatından malzeme çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sulama projesi inşaatından malzeme çalan 3 kişi ...
Adana'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi ...
Eşinin yaraladığı kadın: Mutfaktan aldığı satırı boynuma dayadı
YEREL HABERLER Eşinin yaraladığı kadın: Mutfaktan aldığı satırı ...
Suriyeli çocuklardan "savaş bitsin" çağrısı Adana'daki Suriyeli çocuklar, Rusya - Ukrayna savaşında da en çok çocukların zarar göreceğini söyledi
YEREL HABERLER Suriyeli çocuklardan "savaş bitsin" ...
Adana'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.