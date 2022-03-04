Hayırseverlerin desteği ile yaptırılan cami ibadete açıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde hayırseverlerin desteği ile yapımı tamamlanan Ashabı Kiram Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Ashabı Kiram Camii Yaptırma Derneği tarafından hayırsever vatandaşların da desteği ile Varsaklar Mahallesi Karayolları arkasındaki yerinde yapımı tamamlanan caminin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Bahri Çam ve Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam caminin yapımında emeği geçen ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından açılış törenine katılan ilçe protokolü, caminin yapımına katkı sağlayan hayırsever vatandaşlar ve cami cemaati ile beraber okunan dualarla caminin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış sonrası Ashabı Kiram Camiinde ilk Cuma namazı kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.