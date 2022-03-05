Tarihi Şar Antik Kenti, kış manzarası ile hayran bıraktı Barışın Kadını Puduhepa’nın yaşadığı antik kent, Adana'nın en önemli turistik mekanları arasında ilgi görüyor Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş anlaşmasına imza atan Puduhepa'nın yaşadığı 3 bin 500 yıllık antik kente ev sahipliği yapan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, doğa ve tarih tutkunlarını ilçeye davet etti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan tarihi Şar Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz gelinliği ile görsel şölen sunuyor. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş anlaşmasına imza atan kralın kızı Puduhepa'nın yaşadığı 3 bin 500 yıllık antik kente ev sahipliği yapan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, doğa ve tarih tutkunlarını ilçeye davet etti.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Hititlerin “Pontus Komanası” olarak ilk dini merkezlerinden olma özelliğine sahip 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kenti’ni herkesin görmesi gerektiğini belirterek, bölgenin bakir ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi için tarih ve doğa tutkunlarını ilçeye davet etti.

Tarihte Mısır ve Hititler arasındaki savaşın Şar'da yaşayan kralın kızı Puduhepa'nın girişimleri sonucu Kadeş anlaşması ile sona erdiğini ve bu nedenle bölgenin tarihi anlamda önemli bir merkez konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Remzi Ergü, tarih ve doğa tutkunlarının ilçede geçmişten günümüze bir zaman tünelinde yolculuk yapma fırsatı bulduğunu söyledi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçenin keşfedilmemiş bir cennet olduğunu ifade ederek, ziyaretçilerin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak özel kamp alanları projesi hazırladıklarını kaydetti.

Başkan Remzi Ergü, Şar Antik Kentinin tarihi ile Mardin’in tarihi Antik Dara Antik kentine benzerliği ile de dikkat çektiğini söyledi. Başkan Ergü, "Kışın beyaz gelinliğine bürünen Tarihi Şar Antik kentinin milattan önce 1500 yıl öncesine dayanan endemik bitkileri, bakir güzellikleri ile binlerce yıllık geçmişi var. Bölgede 3 bin 500 yıllık tarihi eserler bulunmakta. Hititler döneminden kalan eserler Roma, Bizans dönemine tanıklık etmekte. Tufanbeyli ilçesi sınırları içerisinde kalan Şar Köyü’nün tarih sahnesinde önemli yeri vardır. Bunlardan ayakta olanlardan bazıları Ala Kapı, Kırık Kilise ve Antik Tiyatro gezilecek yerler arasında. Tufanbeyli Hitit döneminin önemli merkezlerinden biridir. Kizzuwatna Krallığının en önemli merkezlerinden olan Comona o dönem için dini bir devlet niteliği taşıyor. Tarihte iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise Hitit Krallığına bağlı olan bu dini gücü olan devlet döneminde önemli olaylar cereyan etmiştir. Tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş anlaşması Hitit Kralı III. Hattuşili, Mısır Firavunu II. Ramses ve Hitit Kralının eşi Kizzuwatna, Kralının kızı Puduhepa arasında imza edilmiştir. Puduhepa bizim kızımızdır. 3 bin 500 yıl önce barışın kadınıdır. Mısır ve Hititler arasındaki savaşı diploması ile önlemiş bir kadındır. Gözden ırak kalmış keşfedilmemiş bir bölge az görülmüş yerlerden biri olan Şar antik kentine herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

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