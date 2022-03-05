Büyükşehir, mazot çalan personelini suçüstü yakalayıp polise teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, mazot çalan personelini suçüstü yakalayıp polise teslim etti

İHA

Büyükşehir, mazot çalan personelini suçüstü yakalayıp polise teslim etti

Adana Büyükşehir Belediye personeli, kullandığı kamyonu evinin önüne çekip, deposundan mazot çalarken suçüstü yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü’nde çalışan bir şoförün, belediyeye ait kamyonu, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki kendi evinin önüne park ettiğini ve burada bir şahısla birlikte kamyonun deposundan hortum aracılığıyla mazot çekip 50 litrelik bidona doldurduğunu tespit etti.
Bidon henüz yarı yarıya dolmuş halde ve hırsızlık devam ederken video görüntüsü de çekildi. Zabıta önce mazot çalan personelin amirini arayarak bilgi verdi. Amir olay yerine gelip, görüntülenen hırsızlıkla ilgili tespit gerçekleştirdi.
Ardından Büyükşehir Zabıtası ve Büyükşehir Bürokratı olay yerine polis çağırdı. Hırsızlığı yapan personel, kendisine yardım eden şahıs, suçüstü yapıp şikayetçi olan Zabıta ekibi ve tespit yapan bürokrat karakola giderek ifade verdi. Konu yargıya intikal etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özgan, emekçilerin yüzünü promosyonla güldürdü Yüzlerce belediye emekçisi başkanlarını ayakta alkışladı
YEREL HABERLER Başkan Özgan, emekçilerin yüzünü promosyonla ...
"Bergen" filmi Kozan'da gösterilmeyecek Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım"
YEREL HABERLER "Bergen" filmi Kozan'da gösterilmeyecek Kozan ...
Adana’daki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etti
YEREL HABERLER Adana’daki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etti
Hentbol 1. Ligi: Seyhan Belediyespor: 37 - Ankara Hentbol İhtisas: 25
YEREL HABERLER Hentbol 1. Ligi: Seyhan Belediyespor: 37 - Ankara ...
Bergen filmi, sanatçıyı öldüren kocasının yaşadığı Kozan'da gösterime girmeyecek
YEREL HABERLER Bergen filmi, sanatçıyı öldüren kocasının yaşadığı ...
Adana´da yaşayan Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto
YEREL HABERLER Adana´da yaşayan Ukraynalılardan savaş karşıtı ...
“Devletime sıkacağıma kafama sıkarım” Adana’da polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edilirken zanlılardan biri “Devletime sıkacağıma kafama sıkarım” diyerek bağırdı
YEREL HABERLER “Devletime sıkacağıma kafama sıkarım” Adana’da polise ...
Sivil polis aracına, hasımları sanarak ateş etmiş
YEREL HABERLER Sivil polis aracına, hasımları sanarak ateş etmiş
Adana’da ‘Sigara içme, portakal suyu iç’ etkinliği
YEREL HABERLER Adana’da ‘Sigara içme, portakal suyu iç’ etkinliği
Yetişkinlere teknoloji destekli eğitim
YEREL HABERLER Yetişkinlere teknoloji destekli eğitim
Cihangir Kebap 3. şubesini açıyor
YEREL HABERLER Cihangir Kebap 3. şubesini açıyor
Sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve baskın: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve baskın: 4 ...
Adana'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki operasyonu
Adanalıların obez olduğu ortaya çıktı, vatandaşlar ‘İyi ki obeziz’ dedi 15 ilde yapılan çalışmada Türkiye’de en fazla obez bireyin Adana’da yaşadığı ortaya çıktı Diyetisyen Pakize Gizem Akgül: “Dengesiz beslenme obeziteyi tetikliyor” Kebapçı Yaşar Aydın: “Adana Kebap obez yapmaz” Vatandaş Mustafa Yardım: “İyi ki obeziz”
YEREL HABERLER Adanalıların obez olduğu ortaya çıktı, vatandaşlar ...
Tarihi Şar Antik Kenti, kış manzarası ile hayran bıraktı Barışın Kadını Puduhepa’nın yaşadığı antik kent, Adana'nın en önemli turistik mekanları arasında ilgi görüyor Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş anlaşmasına imza atan Puduhepa'nın yaşadığı 3 bin 500 yıllık antik kente ev sahipliği yapan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, doğa ve tarih tutkunlarını ilçeye davet etti
YEREL HABERLER Tarihi Şar Antik Kenti, kış manzarası ile hayran ...
Adana'da mezarlığa gömülmüş cenin bulundu
YEREL HABERLER Adana'da mezarlığa gömülmüş cenin bulundu
Eski Bakan Sami Güçlü, Anadolu Mektebi için Adana’da
YEREL HABERLER Eski Bakan Sami Güçlü, Anadolu Mektebi için Adana’da
Kozan'a yeni belediye binası Başkan Özgan, Kozan'a mimari yapısıyla öne çıkan modern bir belediye binası kazandıracaklarını söyledi
YEREL HABERLER Kozan'a yeni belediye binası Başkan Özgan, Kozan'a ...
Adana’daki okullarda “Deprem anı ve tahliye tatbikatı” gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Adana’daki okullarda “Deprem anı ve tahliye ...
Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor
Hayırseverlerin desteği ile yaptırılan cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Hayırseverlerin desteği ile yaptırılan cami ibadete ...
ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi
YEREL HABERLER ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi
Sunar Şirketler Grubu’na ‘Yatırım’ ödülü
YEREL HABERLER Sunar Şirketler Grubu’na ‘Yatırım’ ödülü
Eşinin yaraladığı Şeyma: Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm
YEREL HABERLER Eşinin yaraladığı Şeyma: Satırı boğazıma dayadığında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.