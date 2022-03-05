TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 - Karşıyaka: 7

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TFF 3. Lig 3. Grup maçında Ceyhanspor sahasında ağırladığı Karşıkaya’ya 70 mağlup oldu.



Stat: Ceyhan İlçe

Hakemler: Semih Kurt xx, Necdet Çelik xx, Ali Kılıç xx

Ceyhanspor: Nusret xx, Mahsun xx (Sergen dk. 73 x), Mehmet Emin xx, Selçuk xx, Metehan xx (Ertan dk. 69 x), Mehmet xx (Burak dk. 46 x), Sinan xx, Metin xx (İbrahim dk. 46 x), Yusuf xx (Emircan dk. 46 x), Yunus xx, Zafer xx

Karşıyaka: Yusuf xx, Cenk xx, Metin xx, Ertuğrul xx, Mustafa xx (Kerem dk. 46 x), Abdülkadir xx (Sefer dk. 58 x), Mustafa xx, Özgür xx (Tuncay dk. 75 x), Namık xx (Fatih dk. 46 x), Fatih xx (Can dk.67 x), Furkan xx

Goller: Abdülkadir (dk. 1), Fatih (dk. 31), Fatih (dk. 45 ve 62), Cenk (dk. 63), Metin (dk. 70), Can (dk. 87)(Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Yusuf, Sinan (Ceyhanspor), Cenk (Karşıyaka)

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