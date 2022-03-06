Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da boş meyvesebze taşıyan kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Ekipler, kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurup çaytütün detektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede boş meyvesebze kasalarının arkasına gizlenmiş 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekibi, araçtaki Mehmet Nur A. ve Cihat A.’yı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.