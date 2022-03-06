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Adana Çiftçi Pazarı açıldı Doğal ürünler ayda iki kez halka sunulacak Başkan Karalar: "Adana bir sanayi, tarım, ticaret kenti ve umarım yakında Adana’yı hep birlikte bir turizm kenti de yapacağız"

İHA

Adana Çiftçi Pazarı açıldı Doğal ürünler ayda iki kez halka sunulacak Başkan Karalar: "Adana bir sanayi, tarım, ticaret kenti ve umarım yakında Adana’yı hep birlikte bir turizm kenti de yapacağız"

Mevsiminde, temiz, yerel ve geleneksel Adana ürünlerinin yer aldığı ve yıl boyunca ayda iki kez halkla buluşacak olan Slow Food Adana Çiftçi Pazarı açıldı.
Atatürk Parkı bitişiği 75. Yıl Sanat Galerisi önünde halkla buluşan pazarın açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Slow Food Adana Birliği Lideri Pırıl Bilici, ABD’nin Adana Konsolos Vekili Heather Beggs, konuklar ve Adanalılar katıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, pazarın açılmasında emeği olanlara teşekkür ederek, “Bu iş çiftçiye, üreticiye verdiğimiz önemin bir parçası. Üreticimize verdiğimiz destek daima sürecek. Adana bir sanayi, tarım, ticaret kenti ve umarım yakında Adana’yı hep birlikte bir turizm kenti de yapacağız. Gelişen, dönüşen, nüfusu artan dünyada tarımın öneminin her geçen gün biraz daha artacağını söyleyebiliriz. Daha çok para kazanma hırsının doğayı, değerleri yok ettiği bir dönemde doğallığa, organik tarıma, doğal ürünlere dönmenin ve insanlara sağlıklı ürünler yedirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yapılan iyi işler kentteki birlikteliğin sonucu
Adana’da sıra dışı belediyecilik gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Karalar, “Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, kentin şu ana kadar değerlendirilememiş, tanıtılamamış güzelliklerini ön plana çıkaran, bunları ülkenin, dünyanın tanımasını sağlayan bir belediyecilik tarzımız var. Adana’da dünyada olmayan çok sayıda değer, güzellik, zenginlik mevcut. Adana gibi tarihin, sanatın, kültürün, ovanın, denizin, dağların, nehirlerin, endemik bitkilerin, göllerin, sıcak kanlı insanların ve daha bir çok zenginliğin bir arada olduğu, dünyada kaç şehir var? Bir süre durağanlaşmış, gerilemiş Adana’da son yıllarda her kulvarda, kademede ilerleme, gelişme olduğunu görmek mümkün. Geçmişten farklı olarak, kent genelinde birlikte hareket ediliyor olmasının bir sonucudur bu. Adana’da şu anda, ‘Söz konusu Adana’ysa gerisi teferruattır’ diyen kurumkuruluş temsilcilerinin olması benim şansım. Bu birlikteliği gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız pazar da bu birlikteliğin bir örneği. Bakın herkes burada. Birlikteliğimizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

"Farkımız söylediklerimizi hayata geçirmek"
Çiftçiye, üreticiye lavanta, çilek, domates ve başka ürünlerin fidelerini dağıttıklarını ve dağıtmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:
“Şu ana kadar çiftçimizin ihtiyaçları doğrultusunda, onlara nerede ne gerekiyorsa, Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olduğunu kanıtladık. Biz siyasetçi olarak söylediklerimizi hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. En büyük farklarımızdan biri de budur."
Başkan Zeydan Karalar, sağlıklı ürünler üretip, Adana Çitçi Pazarı’nda halka sunanlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Başkan Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ve katılımcılarla birlikte doğal ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. Stantlarda sebzedenkeçi sütü peynirine, baldan kuru fasulyeye, ekmektenzeytine kadar geniş yelpazede doğal ürünler Adanalılarla buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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