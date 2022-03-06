Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Manisa Futbol Kulübü: 0

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Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü’nü 20 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

18. dakikada sağ kanattan Diallo'nun yerden ceza sahası yayına doğru pasında Ozegovic'in şutu üstten auta gitti.

19. dakikada sağdan Fıratcan'ın ceza sahasına ortasında Ahmethan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada Benasser’in yerden ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Tetteh’in şutu direkten döndü.

47. dakikada Celil'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eren kafayla topu ağlara gönderdi. 10

74. dakikada Celil'in yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Birkan çeldi. Ardından yaşanan karambolde topu önünde bulan Bennasser, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 20

76. dakikada sol kanatta topla buluşan Anıl'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ozegovic'in kafa vuruşu kaleci Karacic'te kaldı.

84. dakikada Manisa Futbol Kulübü’nde rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin'in ceza sahasına ortasında Ozegovic kafa vuruşu kaleyi bulmadı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Turgut Noman xx, Muhammet Yumak xx, Özcan Sultanoğlu xx

Adanaspor: Goran Karacic xxx, Celil Yüksel xx, Youssef Benasser xxx, Samuel Tetteh xx (Amadau Ciss dk. 80 x), Isaac Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Kadir Keleş x (Efe Tatlı dk. 20 xx), Benjamin Roche xx, İsmail Erdoğan xx, Ahmethan Köse xx (Eren Karadağ dk. 46 xx), Fıratcan Üzüm xx (Harun Kaya dk. 90 ?)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Yiğithan Güveli, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik xx, Nizamettin Çalışkan xx, Marvin Gakpa xx, Hakan Barış xx (Andre Soussa dk. 70 x), Sadi Karaduman xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 88 ?), Loick Landre xx, Demba Diallo xx (Anıl Koç dk. 60 x), Muhammet Taha Şahin xx, Ognjen Ozegoviç xx, Bedirhan Altunbaş xx (Özgür Çek dk. 60 x), Erhan Çelenk xx (Okan Eken dk. 71 x)

Yedekler: Ömer Kahveci, Samet Karabatak, Mert Denizli, Serge Ouambe

Teknik Direktör: Turgay Altay

Goller: Eren Karadağ (dk. 47), Benasser (dk. 74) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Efe Tatlı (dk. 90) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Evren Korkmaz, Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Isaac Donkor, Efe Tatlı (Adanaspor), Demba Diallo, Marvin Gakpa (Manisa Futbol Kulübü)

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