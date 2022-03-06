Adanaspor - Manisa FK: 2-0

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Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)-STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Turgut Doman, Muhammet Yumak, Özcan Sultanoğlu

ADANASPOR: KracicEvren, Donkor, Roche, Kadir(Dk.21 Efe), İsmail, Benasser, Celil, Fıratcan(Dk.90+2 Harun), Ahmethan (Dk.46 Eren), Tetteh (Dk.80 Cıss)

MANİSA FK: BirkanBedirhan (Dk.60 Özgür), Landre, Sadi (Dk.88 Çağrı), Taha, Nizamettin, Hakan(Dk.70 Sousa), Gakpa, Diallo (Dk.60 Anıl), Erhan(Dk.70 Okan), Ozegovic

GOLLER: Dk. 46 Eren, Dk.74 Benasser (Adanaspor)

SARI KART: Evren, Celil, İsmail, Donkor, Efe (Adanaspor), Diallo, Gakpa (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk 90+3 Efe (Adanaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Adanaspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

7'nci dakikada Manisa FK'da ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

18'inci dakikada Manisa FK'da sağ kanattan atak geliştiren Diallo, ceza sahası içerisindeki Ozegovic'e pasını gönderdi. Ozegovic'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

27'nci dakikada Adanaspor'da atak geliştiren Ahmethan'ın ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleci Birkan'da kaldı.

32'nci dakikada Adanaspor'da topla buluşan Celil'in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

39'uncu dakikada Adanaspor'da atak geliştiren Celil, Ahmethan'a pasını gönderdi. Ahmethan'ın sert vuruşunda kaleci Birkan topu 2 hamlede kontrol etti.

45'inci dakikada Adanaspor'da atak geliştiren Benasser, ceza sahası içerisinde Tetteh'e gönderdi. Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

68'inci dakikada Manisa FK'da sol kanattan topu taşıyan Özgür, pasını Ozegovic'e yolladı. Ceza sahası içerisinde Ozegovic'in topuk pasıyla buluşan Erhan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

74'üncü dakikada Adanaspor'da serbest vuruş kullanan Celil'in şutunda top kaleci Birkan'dan döndü. Ceza sahası içerisinde karambolde bomboş kalan Benasser, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:2-0

76'ncı dakikada Manisa FK'da Anıl'ın sol kanattan açtığı ortaya yükselen Ozegovic, kafayla topa dokundu ancak Kracic gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Adanaspor'un 2 farklı üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-03-06 15:49:32



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