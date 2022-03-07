Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.