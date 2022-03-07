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Kapkaç zanlısı tutuklandı Adana’da bir kadının boynundaki zinciri kapıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İHA

Kapkaç zanlısı tutuklandı Adana’da bir kadının boynundaki zinciri kapıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adana’da bir kadının boynundaki zinciri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Edinilen bilgiye göre olay, 25 Şubat günü saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, markete gitmek için evden çıkan K.T. (25) isimli kadını takip eden bir kişi, arkasından yaklaşıp boynundaki altın kolyeyi kopartarak alıp, kaçtı. K.T., kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. K.T.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Musa T. (24) olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Musa T., Beyazevler Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Adreste yapılan aramada ise çalınan 12 gramlık altın kolye de ele geçirildi.
Emniyete götürülen Musa T., ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altın kolye ise K.T.’ye teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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