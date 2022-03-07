Gasbettiği altın kolye ile birlikte yakalandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da sokakta yürüyen K.T.'nin (25) boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçan Musa T. yakalandı. Kolye bulunup sahibine teslim edilirken, Musa T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Şubat günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için evinden çıkan K.T. (25) isimli kadını takip eden kişi, arkasından yaklaştı, boynundaki altın kolyeyi kopartarak alıp, kaçtı. K.T., kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. K.T.´nin ihbarı üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Musa T. (24) olduğunu belirledi. Musa T., Beyazevler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan 12 gramlık altın kolye de ele geçirildi. Kolye sahibine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Musa T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-03-07 10:06:50



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