Eşinin cesedini 3 gün evde saklamıştı, suçu ölen babasının üstüne atıp beraat etti Yasak aşk cinayetine kurban giden adamın cesedi halen bulunamadı Kardeşi cinayete kurban giden abla, cezaya itiraz etti Fadime Tabak: "Bütün suçu ölen adama attılar"

Adana’da babasının öldürdüğü eşinin cesedini 3 gün boyunca evde sakladığını itiraf eden ancak mahkemede bütün suçu babasının işlediğini söyleyen kadın, beraat etti. Kardeşi ölen ve cesedi halen bulunmayan Fadime Tabak beraat kararına itiraz ederek, “Benim kardeşimi asla kayınpederi öldürmedi. Bütün suçu ölen adamın üstüne atıp serbest kaldı” dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı.



Yasak aşk ortaya çıktı

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı ve genç kadının Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.



Gözaltına alınırken öldü

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak 2021 tarihinde baskın yaptı. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Eşinin cesedini torbayla taşımış

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi. Ayrıca Nazmiye Güven’in, cinayetin ardından eşinin cesedini 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı belirlendi. Daha sonra Güven, eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak otomobille merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yasak aşk yaşadığı aynı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Eşinin cep telefonundan mesaj göndermiş

Bu arada, cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, “Ben çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi. Öte yandan Mustafa Güven’in cesedine ise halen ulaşılamadı.



Mahkeme beraat kararı verdi

Cezaevine girdikten sonra ifadesini değiştiren Nazmiye Güven, bütün suçu ölen babası Ahmet Demirci’nin işlediğini, mesajları da babasının attığını belirtti. Geçen 22 Şubat’ta Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise mahkeme Nazmiye Güven’in beraatına karar verdi.



“İfade değiştirdi”

Kardeşi ölen Fadime Tabak, beraat kararına itiraz etti. Gazetecilere konuşan Tabak, “Mahkemede mesajları babam yazdı dedi. Sürekli benim kardeşimi kötüledi. Benim kardeşim hiç kötü biri değildi. Bunu dostuyla yakalamıştı kardeşim. İlk mahkemede çıktı. Bütün suçu babasının üstüne attı. Babası 73 yaşında ve adam kıprayamıyordu. Öyle bir insan benim kardeşimi nasıl öldürecek. Adam zaten gözaltına alınırken hayatını kaybetti. Adam ifade veremeden öldüğü için bütün suçu onun üzerine attılar. İlk ifadede mesajı ben yazdım dedi sonra ise babam yazdı dedi” diye konuştu.



“İçim kan ağlıyor”

Kardeşinin cesedinin atıldığı yere her hafta gittiğini söyleyen Tabak, “Orada eşimin hobi bahçesi var ve her hafta gidiyoruz. Orada baktığım zaman içim kan ağlıyor. Benim kardeşimi asla kayınpederi öldürmedi. Ahmet Demirci’nin kendi akrabaları bile o adam öyle bir şey yapmaz diyor” ifadelerini kullandı.



“Kardeşimi gömdükleri için cesedi bulunmuyor”

Gelinleri Nazmiye’nin, Mustafa Güven’in cesedinin atıldığı yerde sinyal kaydının da bulunduğunu belirten Tabak, “Nazmiye ve kardeşleri, benim kardeşimin cesediyle Adana’yı dolaşmışlar. Sinyallerde gözüküyor. Benim kardeşimi atacak yer aramışlar. Benim kardeşimi gömdükleri için cesedi bulunmuyor” dedi.

Kardeşinin bir mezar yeri olmasını istediğini aktaran Tabak, “Benim babam kahrından öldü. Ancak babamın mezarı var gidip dua ediyorum. Kardeşimin ise bir mezar yeri dahi yok. Ben kardeşimin mezar yeri olmasını istiyorum. Saçının bir teli bile bulunsa razıyım” şeklinde konuştu.

Öte yandan Fadime Tabak, Nazmiye Demirci ve Ramazan Ö.’nün halen öğretmenliğe devam ettiklerini öne sürdü.

