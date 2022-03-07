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Toroslarda kadınlar geçmişi geleceğe dokuyor Adana’nın kuzey ilçesi Tufanbeyli'de kadınlar çocukluk yıllarında ailelerinin geçim kaynağı olan unutulmaya yüz tutan kilimleri yeniden ekonomiye kazandırıyor

İHA

Toroslarda kadınlar geçmişi geleceğe dokuyor Adana’nın kuzey ilçesi Tufanbeyli'de kadınlar çocukluk yıllarında ailelerinin geçim kaynağı olan unutulmaya yüz tutan kilimleri yeniden ekonomiye kazandırıyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kadınlar çocukluk yıllarında ailelerinin geçim kaynağı olan unutulmaya yüz tutan el sanatı dokuma kilimleri belediyenin desteği ile yeniden ekonomiye kazandırıyor.
Tufanbeyli Belediyesi tarafından kurulan Yerel Market, Yöresel Ürün Merkezi ve dijital pazarda ürettikleri ürünleri satışa sunacak olan kadınlar unutulmaya yüz tutan el sanatı kilimleri yeniden üretime kazandırarak dünya pazarına açılmayı hedefliyor.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kadınların kilim başta olmak üzere fasulye, nohut, bölgeye özgü lezzet ve el sanatı turistlik hediyelik ürünlerin satılacağı yerel market ve dijital pazar ile dünyaya açılacaklarını kaydetti. Ergü, "Burası hamarat şahbaz kadınlarımızın dokuma atölyesi. Kilim dokuyoruz, Anadolu kültürünü, Orta Asya’dan günümüze gelen kök boya geleneği ile kadınlarımız sevdalarını dokuyor. Kadınlarımız kendi koyunlarımızın yününden kendi kök boyamız ile hazırlanan iplikler ile aşkı sevdalarını kilime dokuyorlar. Eskiden bu dokunan kilimler vazgeçilmez günlük eşyalardı artık nostalji oldu ve bu geleneği devam ettirmek gerekiyor. Kadınlarımıza para kazanacağı alanlar açmak için kadınlarımızı destekliyoruz. Dijital ticaret ile kadınlarımızın emeklerini dünya pazarına açmak istiyoruz” diye konuştu.
El sanatları eğitmeni Zeynep Koca unutulmaya yüz tutmuş asırlık geleneği sürdürdüklerini belirterek, hedeflerinin bu kilimleri Avrupalılara ulaştırmak olduğunu söyledi.
Atölyedeki kadınlardan Fatma Uzar, şark odaları için kırlent, kilim gibi birçok ürün dokuduklarını ifade ederek, “Bir kadın olarak ailemize katkı sunmak çok güzel. Burası kırsal kesim geliri az olan bir yer. Başkan Remzi Ergü sayesinde unutulan bir sanatı geleceğe taşıyoruz. Çocukluğumuzda kitap defter paramızdı şimdide evimizin geçim kaynağı olacak. Çok mutluyuz” dedi.
Sevda Kara Topak ise Tufanbeyli’nin üretken kadınları olduklarını ifade ederek, "Kilim dokumadan önce ailemize destek için Tufanbeyli'nin yöresel ürünlerini üretiyorduk. Geleceğimize örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.
Tufanbeyli’nin en uzak mahallesinden kilim dokumaya büyük bir hevesle geldiğini aktaran Şükran Yapa, geçmişi geleceğe taşımak için ürettiklerini ifade etti.

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