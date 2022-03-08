Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti (2)

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmek isteyen Senem Tekik'e(38), A.B. yönetimindeki 01 T 2222 plakalı taksi çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Senem Tekik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tekik'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Taksi sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-03-08 03:03:02



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