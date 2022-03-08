Doğan: "Destek artarsa, ayçiçeği üretimi de artar"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2021 yılında iklim krizi sebebiyle ayçiçeğinde rekoltenin düştüğünü, savaş sebebiyle ithalatının da şu an için gerçekleşemediğine dikkat çekerek, ayçiçeği üretiminin artırılması için desteğin de artması gerektiğini söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, Türkiye tarımının, gerçekleştirdiği üretim, sağladığı istihdam ve yaptığı ihracatla ülke ekonomisinde önemli bir yere sahipken şu anda dışa bağımlı bir ülke olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda çiftçiye verilen destek miktarı artmadı, çiftçimiz de tahıl ürünlerinden koptu ve yaş meyve sebzeye yöneldi. Ülkemiz pamuğu, ayçiçeğini, soyayı, mısırı, buğdayı yüksek oranda ithal ediyor. Eskiden buğday pamuk ve arpa ekilirdi. Ürün çeşidi azdı ve ülkemiz tarımda kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Şu anda ürün çeşitliliği fazla olduğu için hangi ürün fazla ekilirse başka ürünlerde azalma oluyor" diye konuştu.



Üretici 1 lira 10 kuruş destek bekliyor

İki yıldır yaşanan pandemi sürecinin tarımda üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

"Son dönemde yaşanan Rusya Ukrayna savaşında da görüldü ki paranız dahi olsa bazı ürünleri alma şansınız olmuyor. Pamuk, mısır, buğday, soya ve ayçiçeği en temel ihtiyaç duyduğumuz gıdalar. Bu ürünler devletimiz tarafından desteklense de destek miktarı yeterli değil. Destek miktarlarının pamukta olduğu gibi arttırılmalı. Soyada 60 kuruş, ayçiçeğinde 50 kuruş olan desteğin, pamukta olduğu gibi 1 lira 10 kuruş seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. 2020 yılında çiftçimiz ayçiçeği üretimini yüzde 10 arttırmasına rağmen 2021 yılında yaşanan kuraklık, verimi düşürdü. Fiyatların da düşük olmasından dolayı ayçiçeğinden istenilen verim alınamadı."

Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin dünyada ayçiçeğini en çok ithal eden ülke konumunda olduğunu dikkat çekerek, "Açığın kapanması için, devletimiz tarafından ayçiçeğine verilen desteğin, 50 kuruştan 1 liranın üzerinde arttırılmasını bekliyoruz. Dışa bağımlılığın azalması için üretim şart. Verilen desteklerle ekim alanları ve üretimimiz artacak, çiftçimiz ve ülkemiz kazanacaktır" dedi.

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