Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da evinde 7 kilo 732 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi, Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden ve arama kaydı bulunan M.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındı. Adli makamlardan alınan karara istinaden narkotik köpeğiyle evde arama yapıldı. Aramada 7 kilo 732 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

M.T. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.