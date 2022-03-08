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Büyükdede: "Petrokimya yatırımları cari açığı kapatacak" Kimya Sektörü Strateji Toplantısı Adana'da başladı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: "80 milyon metrekarelik sanayi alanı için çalışmalara başladık"

İHA

Büyükdede: "Petrokimya yatırımları cari açığı kapatacak" Kimya Sektörü Strateji Toplantısı Adana'da başladı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: "80 milyon metrekarelik sanayi alanı için çalışmalara başladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana'nın Ceyhan ilçesinde petrokimya ürünleri alanlarında yapılacak yatırımların cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Adana Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Kimya Sektörü Strateji Toplantısı kentteki bir otelde başladı.
Açılışta konuşan Adana Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, toplantı sonunda ortaya çıkacak sorun ve önerilerin kayıt altına alınacağını ve ilgililere yazılı olarak bildirilip sonucunun takip edileceğini söyledi.
Daha sonra konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise Türkiye ihracatının artması gerektiğine vurgu yaparak, “İhracatın artması için yeni yatırımlar gerekiyor ve Adana bu yeni yatırımlara talip. Adana, yeni yatırım yeri ve maliyetleri açısından oldukça sıkıntılı olan Marmara bölgesine alternatif olabilecek önemli bir üretim merkezi konumundadır. Adana, coğrafi konumuyla, geçmişten günümüze taşıdığı sanayi kültürüyle nitelikli eğitim ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin önemli üretim ve cazibe merkezlerinden biri olma potansiyeline sahiptir” diye konuştu.

“Adana’ya yaklaşık 100 bin hektarlık 20 yeni sanayi bölgesi
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin öneminden bahseden Kıvanç, “Bu tesis ile Türkiye’nin polipropilen üretim kapasitesinin 3 kat artırılması ve toplam ithalatın yüzde 20’sininin ikame edilmesi amaçlanıyor. Bu tesisle Adana petrokimya konusunda lider illerden biri haline gelecek. Ülkemizin ihtiyacının karşılanabilmesi için de bu tesis gibi en az 4 adet daha tesise ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Adana’da yaklaşık 100 bin hektarlık bir alanda 20 yeni sanayi bölgesi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, 80 milyon metrekarelik sanayi alanı yapmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Ceyhan’dan Hatay’a kadar olan kıyı şeridindeki 80 milyon metrekareden fazla bir liman şeridi yapılabilecek sanayi alanı var. Bu alan üzerinde bakanlık olarak ciddi boyutta bir çalışma yapmaktayız. Bu bölgeyle ilgili çok fazla sanayicimizin bize müracaatları var. O müracaatlarında biz o kıyı boyunca ve kıyının hemen arkasındaki kimya sanayi bölgelerinde çok büyük yatırımların yapılabileceğini ve bu bölgedeki liman imkanının bütün dünyaya açılabileceğine inanıyoruz. Bu bölgede ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. İnşallah Ceyhan Endüstri Bölgesi, onun arkasındaki Kimya Endüstri Bölgesi olsun, eldeki Kozan ve Gıda İhtisas OSB’lerin daha fazla gelişmelerini sağlayacak mekanizmaları kurmak zorundayız” dedi.

“Yatırımlar ile cari açık kapatılacak”
Petrokimya alanında yatırım yapılmasının önemine vurgu yapan Büyükdede, “Şu anda İzmir Aliağa’da bulunan elimizdeki mevcut yatırımlarla Türkiye’nin yüzde 15 kadar bir ihtiyacını karşılayabilmektedir. Yaklaşık Ceyhan’dan bizim beklentimiz yüzde 20 daha bu kapasiteye ilave etmektir. Kimya Vadisi projesiyle de ülkemizde üretilemeyen katma değeri yüksek maddelerin belirlenmesi ve nasıl üretilebileceklerinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bölgede petrokimya ürünleri alanlarında yapılacak bu yatırımlar ile cari açığın kapatılmasına önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Kimya sektörü ödemeler dengesi açısından çok önemli”
Adana Valisi Dr. Süleyman Elban da Adana’nın hak ettiği değerine yakında ulaşacağını belirterek, “Biz kimya sektörünü amiral gemi, itici güç olarak görüyoruz. Bu özel sektör içinde özel hazırlıklarımız var. İnşallah Adana hem ülkemizin hem de bölgemizin önemli kimya bölgelerinden birisi haline gelecek. Onun için bu toplantı, bunun duyurulması ve farkındalığın arttırılması çok önemli. Kimya sektörünün her sektörle ilintili olduğunun bizde farkındayız. Özellikle ihracatımızı arttırıp ithalatımızı azaltmak istiyoruz. Bunun içinde kimya sektörünün ödemeler dengesi açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından alanında uzman kişiler tarafından sunumlar ve paneller düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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