Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2), Hatay’ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli (5175 kg/m2) olması bekleniyor.

Yağışların 11001200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı perşembe günü zamanla kar yağışının 800 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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