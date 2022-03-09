Sokakta kavgada öldürüldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-ADANA'da sokak ortasında kavga ettiği kişi tarafından tabancayla vurulan Özgür Adıgüzel (43), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Adıgüzel, sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Kasık ve karın bölgesine 4 kurşun isabet eden Adıgüzel, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Adıgüzel, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Adıgüzel, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Adıgüzel'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) FOTOĞRFALIDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2022-03-09 09:13:47
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