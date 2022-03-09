Adana´da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da narkotik polisi, `torbacı´ olarak tabir edilen sokak satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1134 sentetik ecza, 3,52 gram esrar ve 0,70 gram bonzai ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 6 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 1134 sentetik ecza maddesi, 3,52 gram esrar ve 0,70 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-03-09 10:02:45
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