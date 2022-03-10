Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu: “Bütün hayallerimi yıktı” Müteahhit eşinin "Evden bütün eşyalarımı çaldı" dediği Neslihan C.: “Müşterek olan eşyaları alıp evden ayrıldım” “Hırsızlık iddialarını kabul etmiyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu: “Bütün hayallerimi yıktı” Müteahhit eşinin "Evden bütün eşyalarımı çaldı" dediği Neslihan C.: “Müşterek olan eşyaları alıp evden ayrıldım” “Hırsızlık iddialarını kabul etmiyorum”

İHA

Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu: “Bütün hayallerimi yıktı” Müteahhit eşinin "Evden bütün eşyalarımı çaldı" dediği Neslihan C.: “Müşterek olan eşyaları alıp evden ayrıldım” “Hırsızlık iddialarını kabul etmiyorum”

Adana'da müteahhit eşinin hırsızlıkla suçladığı Neslihan C., “Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı. Beni darp etti ve ölümle tehdit etti. Ben de evden kaçarken müşterek olan eşyaları aldım ve ayrıldım. Ben dolandırıcı değilim. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı” dedi.
İddiaya göre 2 çocuk babası müteahhit Mehmet E. (41), geçen ocak ayında Neslihan C. (39) ile evlendi. 6 Şubat’ta ise Neslihan C., annesi Selma C. rahatsızlandığı için merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi’ndeki evine getirdi. Ardından Mehmet E., eşine ‘Senin annen korona virüs. Ben bakmak ya da gelmek zorunda mıyım’ diye mesaj attı. Bunun üzerine genç kadın, “Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı. Ancak 2 gün sonra Mehmet E., iddiaya göre eve alkollü gelip eşini darp etti. Genç kadın ise eşi hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet E., serbest kaldıktan sonra eşini tehdit etmeye başladı. Neslihan C., bunun üzerine evlenirken Mehmet E. kendisine ait eşyaları sattığı için Mehmet E.'nin evindeki eşyaları alarak ayrıldı. Eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla polise gidip şikayetçi olan Mehmet E. haberlere de çıktı.

“Evlenirken kendisi bütün eşyalarımı sattı”
İddiaların odağındaki Neslihan C., İHA muhabirine konuştu. Hırsızlık olayının olmadığını iddia eden genç kadın, evlenirken eşinin kendisine ait bütün eşyaları sattığını öne sürdü. Neslihan C., “Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı ve onların hiçbirinin parasını vermedi. Ben kesinlikle eşimi dolandırmadım. Benim durumum yok, altın alamam dediği için sahte altınlarla nikah yaptık. Fakat evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli şiddet gördüm. Komşularım da buna şahit olmuştur, polise şikayetçi olmuşumdur ancak korktuğum için hep şikayetimi geri çektim” diye konuştu.

“Müşterek eşyaları alıp evden ayrıldım”
Eşinin kendisini darp ettiğini, polise gidip şikayetçi olduğunu anlatan genç kadın şunları söyledi:
“Annem gerçekten korona virüse yakalandı. Fakat kendisi hiçbir şekilde annemle ilgilenmedi. Annem bizde kalırken eve alkollü geldi ve yatak odamızda sabaha kadar alkol almaya devam etti. Sabahta anneme kahvaltı hazırlarken beni darp etti. Ben de şiddete artık dayanamadığım için polise haber verdim ve şikayetçi oldum. Bunun üzerine de kendisi benim eşyalarımı sattığı için ben de müşterek olan eşyaları aldım ve evden ayrıldım.”

“Hayallerimle oynadı”
Mehmet E. hakkında uzaklaştırma kararı aldığını, bu karara rağmen geçen gece Mehmet E.'nin oturduğu siteye gelerek tehditler savurduğunu söyleyen Neslihan C., “Ben dolandırıcı değilim. Bu kendisinin üçüncü, benim ilk evliliğim. Ben hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı. Geçen gün gece saatlerinde de demir parmaklıkları aşıp oturduğum siteye geldi ve tehditler, küfürler savurdu. Uzaklaştırması olduğu halde ihlal ettiği için de gözaltına alındı. Kesinlikle dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisi beni mağdur edip hayallerimle oynadı” dedi.
Neslihan C., eşinin evlenirken aldığı borçların yazılı olduğu kağıdı bulduğunu da belirterek, “Beni 300400 bin liralık dolandırıcılıkla suçluyor ama kendisinin borçlarının yazılı olduğu kağıdı buldum. Kendisi benim enişteme olan 300 lira borcunu bile ödeyememiş” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Valisi Elban: "Stokçulara asla fırsat vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Adana Valisi Elban: "Stokçulara asla fırsat ...
Osmaniye'de gasp ettiler, Adana'da yakalandılar; 4 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de gasp ettiler, Adana'da yakalandılar; 4 ...
Düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı Adana'da düğünde çıkan sözlü tartışma sonucunda bir kişi salon dışarısında kavga ettiği 4 kişiyi bıçakladı
YEREL HABERLER Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 ...
Sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi öldü
YEREL HABERLER Sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi öldü
Fatih Erbakan: Seçimlere girmek için ülke genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Seçimlere girmek için ülke genelinde ...
Dezavantajlı ve mülteci kadınlar buluştu Türk, Afgan, Suriyeli ve İranlı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Dezavantajlı ve mülteci kadınlar buluştu Türk, Afgan, ...
Elban: "Kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz"
YEREL HABERLER Elban: "Kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ...
Sezer: "Her kademedeki eğitim çalışanlarının hakkını aramak görevimiz"
YEREL HABERLER Sezer: "Her kademedeki eğitim çalışanlarının hakkını ...
Kocaispir: "Kadın mutluysa toplum mutlu"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Kadın mutluysa toplum mutlu"
Çetin : "Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır"
YEREL HABERLER Çetin : "Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır"
Çaldıkları 4 ton portakalı 11 bin liraya satmışlar
YEREL HABERLER Çaldıkları 4 ton portakalı 11 bin liraya satmışlar
Doç. Dr. Bozkırlı: "Kilo kontrolü Covid-19’a karşı da önemli" "Obeziteye yol açan farklı hastalıklar var"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Bozkırlı: "Kilo kontrolü Covid-19’a karşı da ...
Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık Adanalı müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü Mehmet Esen: “Kızlarımın tenis raketlerini bile almışlar” “Bu tarz olaylar moda haline gelmiş” “300-400 bin liralık zararım var”
YEREL HABERLER Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık Adanalı ...
Adana´da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı
Gündüz vakti torbacılara operasyon: 3 gözaltı Adana polisi gündüz vakti yaptığı torbacı operasyonunda 3 zanlıyı gözaltına aldı Bin 113 adet uyuşturucu niteliği taşıyan hap, 3.52 gram esrar ve 0.70 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Gündüz vakti torbacılara operasyon: 3 gözaltı Adana ...
Narenciye hırsızları yakalandı Adana’da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Narenciye hırsızları yakalandı Adana’da 4 ton ...
Dronlar zirai mücadelede çiftçiye kolaylık sağlıyor Pimpa A.Ş. Genel Müdürü Ferit Akın: Traktörün giremediği yağmur sonrası ilaçlamada çok aktif kullanılan zirai mücadele dronlarını Türkiye'ye getiren ilk firmayız" "Günlük 1500 dekar alana kadar ilaçlama yapabilen T30, tarımda havadan ilaçlamanın verimliliğini bir üst seviyeye çıkartıyor"
YEREL HABERLER Dronlar zirai mücadelede çiftçiye kolaylık ...
Sokakta kavgada öldürüldü
YEREL HABERLER Sokakta kavgada öldürüldü
70 milyon lira haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon
YEREL HABERLER 70 milyon lira haksız kazanç ...
Tefecilikten gözaltına alınan kadından “şeref” çıkışı Adana polisi tefecilik yaparak 70 milyon haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı Operasyonda gözaltına alınan şüpheli kadın basın mensuplarına “Herkesin kendine göre bir şerefi namusu var” diye seslendi
YEREL HABERLER Tefecilikten gözaltına alınan kadından “şeref” ...
Adana'da 6 milyon 500 bin fidan üretilecek
YEREL HABERLER Adana'da 6 milyon 500 bin fidan üretilecek
Sokakta çıkan kavgada tabancayla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sokakta çıkan kavgada tabancayla ağır yaralandı
Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.