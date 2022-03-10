Adana’da yaklaşık 20 ay önce gece parkta bir kişiyi keserle öldürüp cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen zanlı, telefonu kullanınca cinayet dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 7 Temmuz 2020 günü meydana geldi. İddiaya göre evli ve bir çocuk babası Mehmet Yanar (36), akşam evden ayrılıp parka gitti ancak gece dönmedi. Ailesi Yanar’a telefonla da ulaşamayınca aynı gün polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Yanar’ın bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Çalışmalarını sürdüren polis, 20 aydır haber alınamayan Yanar’ın banka hesabındaki parasının hiç harcanmadığını belirledi. Yanar’ın öldüğü ya da cinayete kurban gittiğini değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada, Yanar’ın cep telefonunun atık kağıt toplayıcılığı yapan Mustafa G. (49) tarafından kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis, Mustafa G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa G. ifadesinde, Yanar’a ait olduğunu öğrendiği cep telefonunu bir süre önce Bilal L.’den satın aldığını, bu konuda şahitlerinin olduğunu öne sürdü. Daha sonra emniyete gelen tanıdığı 7 kişi de Mustafa G.’nin, cep telefonunu Bilal L.’den satın aldığını iddia etti. Polis, bunun üzerine zanlıyı ve 7 şahsı serbest bıraktı. Ancak polis çalışmayı derinleştirdiğinde Yanar’ın o gece kimseyle görüşmediğini, sadece parka gittiğini, ayrıca telefonu sattığı öne sürülen şahsın da kimseye telefon satmadığını söylediğini belirleyerek, telefonu kullanan Mustafa G.’nin üzerine yoğunlaştı. Polis, kamera kayıtlarında Yanar’ın parka girdikten sonra atık kağıt toplayıcısı Mustafa G.'nin parka geldiğini belirledi. Bunun üzerine olaydan yaklaşık 18 ay sonra Mustafa G. ve 7 şahidi gözaltına alındı. Yapılan sorguda telefonu satın aldığını öne sürdüğü şahitler, bu kez Mustafa G.’nin talimatı üzerine yalan söylediklerini ifade etti.

Yeniden sorguya alınan Mustafa G., “Olay günü Yanar’ı parkta yalnız oturup içki içerken gördüm. Yanına yanaştım ve bir süre sohbet ettik. Dertli olduğunu söyledi. Daha sonra birden aramızda tartışma çıktı. Ben de Yanar’ı dövmeye başladım. Yanımda bulunan keserle vurdum. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu ve nefes almıyordu. Yanında duran cep telefonunu alıp kaçtım. Ölüp ölmediğinden haberim yok” dedi.

Polis, Mustafa G.’nin bir daha görmediğini öne sürdüğü Mehmet Yanar’ın başkaları tarafından gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay yerine yakın bölgelerdeki parklarda yapılan kazı ve Seyhan Nehri’ndeki arama çalışmalarında ise Yanar’ın cesedi bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cep telefonunu satın aldığı yönünde beyanda bulunan 7 yakını ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Yanar’ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

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