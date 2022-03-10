Deniz kıyısında oluşan hortum görüntülendi

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Limanı kıyısında sabah saatlerinde hortum oluştu. Balık tutanlar, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, limandaki teknelere zarar vermeden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Ali ARSLAN

2022-03-10 11:27:11



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