Erdem: "Asla umutsuz değiliz, kadınlar mutlaka kazanacak"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tüm dünyada kadınların zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Kadın belediye başkanı olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Başkan Erdem, 8 Mart’ın tüm dünyada kadınların ve özellikle emekçi kadınların haklarından doğan bir günü temsil ettiğine dikkat çekti.

Türkiye’de ne yazık ki günde en az 2 kadının öldürüldüğünü ifade eden Başkan Erdem, şunları söyledi:

"15 yaş üzeri 31 milyona yaklaşan kadın nüfusundan sadece 10 milyonu istihdamda yer alabiliyor. Kadınlarımızın hem ekonomik hem de sosyal özgürlükler kapsamında yaşamlarını idame ettirmeleri en büyük arzumuz. Kadınlarımızın şiddete uğramadığı, işsizlik ve eğitimsizlikle karşı karşıya kalmadığı bir Türkiye’ye özlem duyuyoruz. Bu konuda asla umutsuz değiliz. Kadınlar bir gün mutlaka kazanacak. Kadınların gücüne, öngörüsüne, ülkeyi ve dünyayı iyi okuma gayretine inanan ve bir çok Avrupa ülkesinden çok önceleri kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan, kadınların ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesine yüksek bir set çeken ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet, sevgi ve saygıyla anıyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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