Termik santralden 860 bin liralık kablo hırsızlığına 8 tutuklama

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ADANA, (DHA)ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

Termik santral görevlileri, 860 bin lira değerindeki bakır kabloların çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-03-10 12:42:35



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