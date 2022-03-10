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Bakan Yardımcısı Büyükdede AOSB’de Büyükdede: “AOSB, gurur duyduğumuz, örnek gösterdiğimiz bir bölgedir ancak, Adana’ya yetmez”

İHA

Bakan Yardımcısı Büyükdede AOSB’de Büyükdede: “AOSB, gurur duyduğumuz, örnek gösterdiğimiz bir bölgedir ancak, Adana’ya yetmez”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunarak, bölgenin gelişimi hakkında bilgi aldı. Büyükdede, “AOSB, gurur duyduğumuz, örnek gösterdiğimiz bir bölgedir. Ancak, Adana’ya yetmez. Daha da büyümesi ve bizim de bu büyümenin önünü açmamız lazım” dedi.
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AOSB’de bulunan Abdioğulları A.Ş. tesisleri, Ortadoğu Alüminyum ve Lara Cam'ı ziyaret ettikten sonra AOSB Bölge Müdürlüğü’nde, bölgenin gelişimine ilişkin bilgi aldı.
Büyükdede, AOSB Bölge Müdürlüğü’nde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyesi Yusuf Kara ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi.
Başkan Vekili Ömer Kaya, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin, 2021 yılı sonu itibariyle; 2.290 hektar alanda, 553 parselde, 32’si yabancı sermayeli toplam 478 firma, yüzde yüz doluluk, 37.300 istihdam, yıllık 1.5 milyar dolar ihracatla kentine, bölgesine ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiğini söyledi.
Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise bölgenin hali hazırda 2.290 hektar olan toplam alanının çalışmaları devam eden 5’nci ilave alan ile birlikte 6 bin hektar büyüklüğüne ulaşacağını, böylece Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi konumuna geleceğini ifade etti.
Bakan Yardımcısı Büyükdede, daha sonra bölge müdürlüğü binasında bulunan Scada ve İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Burada da Bakan Büyükdede’ye bilgi veren Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bölgenin elektrik dağıtım şebekesinin Scada sistemi ile izlendiğini belirterek, şunları söyledi:
“Elektrik işletme hizmetinin sürekli ve etkin olarak devam ettirilmesi için işletme personellerimizle vardiya düzeninde 7/24 hizmet sunuyoruz. Bu merkezde, herhangi bir sanayi kuruluşumuzda oluşabilecek bir arızaya anında uzaktan kumanda ile müdahale şansımız var. Yıllık 1.3 milyar kWh elektrik tüketimine sahip olan ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olarak sadece yüzde 0,6 kayıp oranıyla hizmet veriyoruz.”
İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz ile ilgili bilgi de veren Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “2021 yılının haziran ayında devreye aldığımız son teknoloji sistemle 240 kilometre hızla giden bir aracın bile plakasını okuyabiliyoruz. Bölgemizde 6 noktada 12 adet plaka izleme sistemi, 8 adet 360 derece dönme kabiliyetine sahip kamera ile 66 noktada 231 kamera yer alıyor” dedi.

“AOSB ile iftihar ediyoruz”
Adana Organize Sanayi Bölgesi ile bölge dışındaki sanayi tesislerinde gün boyu incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “AOSB, gurur duyduğumuz, örnek gösterdiğimiz bir bölgedir. Ancak, Adana’ya yetmez. Daha da büyümesi ve bizim de bu büyümenin önünü açmamız lazım” dedi.
Büyükdede, AOSB’nin profesyonelce yönetildiğini belirterek, “AOSB’nin aynı zamanda iftihar ettiğimiz bir yönetimi, çok değerli sanayicilerimiz var. Ben Konyalıyım ve Adana ile çok ortak bağlarımız olan bir şehir. Çocukluğumuz burada geçti. Adana bizim göz bebeğimiz” ifadelerine yer verdi.
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye geneline bakıldığında sanayi alanlarının metrekaresi bakımından AOSB’nin Türkiye’nin 4. Büyük sanayi tesisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bakanlık olarak gözümüz Adana’nın üzerinde. Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesini geliştirmeye gayret ediyoruz. Büyük bir liman kabiliyeti var bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki on yılda Adana mevcut sanayisinin bir buçuk katı daha büyük güce erişecek. Adana’nın buna imkanı var, insanların heyecanı var, kabiliyetleri var, aileden gelme sanayi kültürü var. Bunu Türkiye’nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Bir bölgenin sanayi bölgesi olması için 810 yıl beklemek zorunda kalınmamalı, 12 yılda hızla devreye girmeli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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