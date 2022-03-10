Üreticiye 4 branşta kurs

Yüreğir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) işbirliği ile 4 branşta ücretsiz kurs başlatıyor.

Tarım üreticilerine daha fazla olanak sağlamak ve yaptıkları iş konusunda bilgilerini artırmak amacıyla ziraat mühendisi uzmanlar tarafından verilecek eğitimler, 14 Mart Pazartesi günü ‘Meyve Budama ve Aşılama Kursu’ ile başlıyor.

Kurs kapsamında katılımcılara meyve ağaçlarında budama ve aşılama ile uygulamalı konularda teorik ve pratik olarak bilgi verilecek. 5 günlük kursun bitiminde kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak. Kursa katılmak isteyenler, Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne 444 80 44 çağrı merkezi aracılığı ile başvuru yapabilecek.

Proje kapsamında 21 Mart'ta sahlep yetiştiriciliği, 28 Mart'ta topraksız tarım ve 4 Nisan’da da arıcılık kursları düzenlenecek.

İlgi duyan herkesi kurslara katılmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bir ay boyunca devam edecek eğitim sürecinde kursiyerlere başarılar diledi.

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