Kaçan otomobilde 23 saksı kenevir ele geçirildi

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Adana’da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin bagajında 23 saksı kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulmak istenilen bir araç "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan takip sonucu araç, mahalle içerisinde yakalandı. Yapılan incelemede aracın arka bagaj kısmında 23 adet saksı kenevir bitkisi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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