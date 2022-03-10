Yavuz Selim Ortaokulu kütüphanesine kavuştu

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar’ın görev yaptığı Yavuz Selim Ortaokulu’na kütüphane kazandırdı.

Kütüphane içerisindeki “Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer” mesajı dikkat çekti ve beğeni topladı.

Yavuz Selim Ortaokulu Kütüphanesi’nde 2500 kitap mevcut.

Başkan Zeydan Karalar, “Yakın zamanda başlatacağımız askıda kitap uygulamamızla, özellikle kırsal bölgelerdeki okullara kitap desteği sağlayacağız” dedi.

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